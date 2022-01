Serie D, risultati e marcatori delle partite di 18^ e 20^ giornata di campionato

Prosegue, anche se ancora con diversi rinvii, il campionato di Serie D.

In occasione del secondo appuntamento del nuovo anno, valido per la prima giornata di ritorno, tre squadre veronesi su quattro sono scese in campo nel weekend appena trascorso.

Nel girone B altro ko per il Sona, battutto dal Crema sul punteggio di 2 a 0. I padroni di casa segnano un gol per tempo: ad aprire le marcature è Bia, poi il raddoppio è firmato Cerasani.

Nel girone C il Caldiero, dopo il successo esterno col Charlins Muzane, frenano con un pareggio sul campo della Luparense: alla rete gialloverde di Manarin risponde quella dei Lupi siglata da Cardellino. L'Ambrosiana, a seguito del rinvio proprio con la Luparense, non riesce ad ottenere una vittoria nella prima uscita del 2022. L'Arzignano, infatti, si impone con il bis Gnaco e Nchama, con Giordano in gol per i rossoneri. Su richiesta dei nerazzurri di mister Colantoni, non si è disputata per Covid la gara prevista tra San Martino Speme e Montebelluna.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 18^ e 20^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 20^ giornata

Crema - Sona 2-0 | Bia (C), Cerasani (C)

GIRONE C - 18^ giornata