Serie D, risultati e marcatori delle partite di 17^ e 19^ giornata di campionato

È ripartita, anche se a metà, la Serie D delle squadre veronesi.

In occasione del primo appuntamento di campionato del nuovo anno, solamente due squadre su quattro sono scese in campo nel pomeriggio di ieri, domenica 23 gennaio.

Nel girone B beffa tremenda per il Sona, superato in casa allo scadere dal Desenzano Calvina. Ad aprire le marcature Marangon su calcio di rigore, realizzato nel corso del primo tempo. Nella ripresa Marchesini riesce a trovare il gol del pareggio, ma al 94' arriva la doccia fredda per la formazione di Damini: ancora Marangon su calcio piazzato, questa volta una punizione dai venti metri, condanna i rossoblù alla sconfitta e regala i tre punti agli ospiti.

Nel girone C il Caldiero è una delle poche compagini a disputare regolarmente la gara, programmata a porte chiuse al "Della Ricca" di Carlino. I gialloverdi, in trasferta, si impongono nel corso del secondo tempo: a segno Cherubin e Zerbato, con i termali favoriti dalla superiorità numerica derivata dall'espulsione di Ndoj. Rinviate le gare Luparense-Ambrosiana e San Martino Speme-Este.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 17^ e 19^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 19^ giornata

Sona - Desenzano Calvina 1-2 | Marangon rig. (DC), Marchesini (DC), Marangon (DC)

GIRONE C - 17^ giornata