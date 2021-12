Serie D, risultati e marcatori delle partite di 16^ e 18^ giornata di campionato

Ultime gare dell'anno per il campionato di Serie D.

Nel girone B, il Sona non riesce a tornare con punti dalla trasferta sul campo del Brusaporto, che si impone per 3 a 2: aprono la gara Iori e Consonni, poi accorcia Valbusa, ma il tris nella ripresa di Vitali smorza le speranze di rimonta dei rossoblù, che riescono a siglare comunque un secondo gol con Toskic a tempo scaduto. Il rammarico resta per la formazione di mister Damini, visto il rigore fallito nel recupero da Marchesini.

Nel girone C, pareggio a reti bianche tra Ambrosiana e Levico Terme (0-0). Il Caldiero supera il Mestre per 2 a 1, andando a segno col rientrante Rossi e sul finale con Filiciotto, reti alternate dal pari provvisorio firmato Nicoloso. Netto ko esterno del San Martino Speme, battuto 4 a 0 dai padroni di casa della Union Clodiense: Kaptina (doppietta), Fasolo e Issa i marcatori del match.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 16^ e 18^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 18^ giornata

Brusaporto - Sona 3-2 | Iori (B), Consonni (B), Valbusa (S), Vitali (B), Toskic (S)

GIRONE C - 16^ giornata