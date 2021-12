Serie D, risultati e marcatori delle partite di 15^ e 17^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, il Sona ritrova la tanto attesa vittoria dopo sei turni senza successi. A farne le spese la Brianza Olginatese, sconfitta 3 a 0 con Marchesan e Bittaye ad allungare dopo l'autogol di Ekuban.

Nel girone C, netto 3 a 0 anche del Caldiero in casa del Delta Porto Tolle: i termali non lasciano scampo agli avversari, rifilando un tris marchiato Zerbato, Martone e Manarin. L'Ambrosiana si ferma sull'1-1 nella trasferta di Spinea: a Berto risponde Barilaro. Crolla il San Martino Speme, battuto 0 a 3 dagli ospiti dell'Adriese: Gioie, Costa e Farinazzo i marcatori della formazione rodigina.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 15^ e 17^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 17^ giornata

Sona - Brianza Olginatese 3-0 | autogol Ekuban (S), Marchesan (S), Bittaye (S)

GIRONE C - 15^ giornata