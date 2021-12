Serie D, risultati e marcatori delle partite di 14^ e 16^ giornata di campionato

Weekend non particolarmente positivo per le squadre veronesi, che collezionano due pareggi e due sconfitte. Il Sona conquista un punto a Breno, così come il San Martino Speme in casa col Cattolica. Pesante ko per l'Ambrosiana, battuta con un poker dal Cjarlins Muzane, mentre il Caldiero torna a mani vuote dalla sfida giocata sul campo della Dolomiti Bellunesi