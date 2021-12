Serie D, risultati e marcatori delle partite di 13^ e 15^ giornata di campionato

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 dicembre, si è giocato il turno infrasettimanale di Serie D.

Nel girone B, il Sona crolla in casa col Pontisola, che rifila una cinquina. 1 a 5 il tabellino, con il solo Vaudagna a segno per i rossoblù, colpiti da Cerini (doppietta), Ferreira Pinto e Capelli.

Sconfitta pesante anche per il San Martino Speme, che nella sfida del girone C sul campo dell'Arzignano viene superato per 4 a 0. Di Moras (doppietta), Fyda e Zuffellato i gol per i padroni di casa. Trasferta positiva invece per l'Ambrosiana, che batte il Mestre 0 a 2 grazie a Righetti e al penalty realizzato da Bernasconi. Ko amaro per il Caldiero, superato di misura in casa dall'Adriese: dopo il vantaggio iniziale di Zerbato gli ospiti rifilano un tris firmato da Tiozzo e Rosso (doppietta), con una rete finale gialloverde siglata su rigore da Filiciotto.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 13^ e 15^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 15^ giornata

Sona - Pontisola 1-5 | Cerini (P), Ruggeri (P), Cerini (C), Vaudagna (S), Ferreira Pinto (P), Capelli (P)

GIRONE C - 13^ giornata