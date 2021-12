Serie D, risultati e marcatori delle partite di 12^ e 14^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, il Sona finisce ko contro la Casatese. Dopo il pareggio esterno rimediato con l'Arconatese, la squadra di mister Damini crolla in casa, non riuscendo a imporsi, come spesso accade, tra le mura amiche. Uno 0 a 2 ospite firmato Isella (su rigore) e Videkon.

Nel girone C, l'anticipo dell'atteso derby veronese si tinge di gialloverde. Sul campo dell'Ambrosiana la spunta infatti il Caldiero, che passa per primo in vantaggio con Baldani. Il pareggio provvisorio di Malagò riaccende le speranze per la formazione di Sammarco, che deve poi capitolare con il raddoppio incassato da Moscatelli e la successiva doppietta di Zerbato per l'1 a 4 definitivo. Quinta sconfitta consecutiva per il San Martino Speme, che vive un momento particolarmente complicato: la Luparense vince 0 a 2 grazie al bis di Rivi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 12^ e 14^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 14^ giornata

Sona - Casatese 0-2 | Isella rig. (C), Videkon (C)

GIRONE C - 12^ giornata