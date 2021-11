Serie D, risultati e marcatori delle partite di 11^ e 13^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, il Sona sfiora il colpo sul campo dell'Arconatese, ma si deve accontentare del pareggio. Al vantaggio iniziale di Simeoni, risponde Longo nella ripresa: 1 a 1 il finale.

Nel girone C, tre punti d'ossigeno conquistati dall'Ambrosiana, che interrompe l'emorragia di tabellini negativi e abbandona l'ultimo posto in classifica. I rossoneri, affidati a Sammarco, ex vice di Pugliese, espugnano il terreno di gioco del Delta Porto Tolle grazie alla rete di Giordano nello 0 a 1 definitivo. Affonda nella neve il San Martino Speme, che non riesce a tornare da Levico Terme con il sorriso, ma con la consapevolezza di aver incassato la quarta sconfitta di fila: risultato di 1 a 0 firmato Pezzuti. Crolla anche il Caldiero in casa, superato 1 a 3 dal Cartigliano: il gol di Burato è solo un'illusione, poi il tris viene servito da Barzon, Boudraa e Di Gennaro.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 11^ e 13^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 13^ giornata

Arconatese - Sona 1-1 | Simeoni (S), Longo (A)

GIRONE C - 11^ giornata