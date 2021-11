Serie D, risultati e marcatori delle partite di 10^ e 12^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, il Sona esce sconfitto 1 a 2 dalla sfida interna col Caravaggio. Succede tutto nella ripresa: i bergamaschi passano due volte in vantaggio con Fumagalli e Ibe, poi Sylla accorcia le distanze ma non basta.

Nel girone C, beffa tremenda per il Caldiero, che viene raggiunto al fotofinish dal Campodarsego. Una trasferta che sembrava potesse regalare i tre punti, ma rovinata dal gol del 2 a 2 definitivo firmato da Gentile; di Cupani e dei gialloverdi Filiciotto e Zerbato le altre tre reti del match. L'Ambrosiana crolla nella nebbia del campo di casa, venendo superata 0 a 1 dal Cartigliano: il gol partita è sul calcio di rigore realizzato da Gjoni. Ko anche il San Martino Speme, che perde 1 a 3 col Mestre: Battistini, Moraschi e Tardivo i marcatori per la formazione ospite, mentre di Moraschi il timido squillo a favore dei padroni di casa.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 10^ e 12^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 12^ giornata

Sona - Caravaggio 1-2 | Fumagalli (C), Ibe (C), Sylla (S)

GIRONE C - 10^ giornata