Serie D, risultati e marcatori delle partite della 1^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, è iniziata anche la stagione della Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, la formazione del Caldiero è stata la prima a scendere in campo nell'anticipo di sabato 18 settembre, terminato con un pareggio per 1 a 1 contro la Luparense. Nel girone B il Sona ha invece iniziato il proprio cammino nel migliore dei modi, battendo per 1 a 0 il Crema: di Marchesini a inizio ripresa il gol partita. Trasferta vincente per il San Martino Speme, che espugna il campo del Montebelluna col punteggio di 3 a 1. Un tris che porta le firme di Ciuffo (doppietta) e Moraschi. Netto ko per l'Ambrosiana, sconfitta in casa dall'Arzignano: 0-3 il tabellino finale.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 1^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Crema 1-0 | Marchesini (S)

GIRONE C