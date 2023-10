Serie D, risultati e marcatori della 8^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nel girone B l'ottimo pareggio casalingo del Caldiero contro la Pro Palazzolo (0-0) vale l'aggancio dei gialloverdi in testa all'Arconatese. Pari interno anche per la Clivense, che con il Crema incassa il gol di Bardelloni nel corso del primo tempo, rispondendo però nella ripresa con Cisse (1-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 8^ giornata di Serie D:

GIRONE B