Serie D, risultati e marcatori della 7^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nel girone B il Caldiero riesce a battere di misura il Club Milano: in vantaggio i padroni di casa alla fine del primo tempo con un gol di Rankovic, nella ripresa cambia la musica e in 11 minuti i gialloverdi ribaltano il risultato con i gol di Orfeini e Arma (1-2). Sconfitta invece per la Clivense, superata dalla Virtus Ciseranobergamo: in vantaggio con Austoni e recuperati da Kladar, la formazione locale si impone grazie al rigore realizzato da Bertoli in avvio di secondo tempo.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 7^ giornata di Serie D:

GIRONE B