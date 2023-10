Serie D, risultati e marcatori della 5^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nell'anticipo del sabato il Caldiero raccoglie la quarta vittoria consecutiva espugnando il campo del Desenzano, squadra tra le più quotate del campionato: a decidere la sfida una rete nel primo tempo di Arma (0-1). La Clivense, d'altra parte, si deve accontentare di un solo punto, ma disputando tutto il secondo tempo in dieci: in casa del Villa Valle, è Kocic a pareggiare il vantaggio locale siglato da Perrotti (1-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 5^ giornata di Serie D:

GIRONE B