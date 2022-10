Serie D, risultati e marcatori della 5^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nel girone B il Sona perde ancora, questa volta in rimonta dopo il vantaggio immediato di Varano, uscendo sconfitto dal campo del Villa Valle sotto i due colpi siglati da Castelli e Delcarro (2-1). Nel girone C, il derby veronese tra Caldiero e Villafranca si conclude con la vittoria dei termali per 2 a 1: dopo il gol di apertura gialloverde di Pimazzoni, equilibrato nella ripresa dal pareggio blaugrana di Leveh, a regalare i tre punti è il sigillo di Orfeini. Pareggio a reti inviolate, invece, tra Legnago e Adriese (0-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 5^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Villa Valle - Sona 2-1 | Varano (S), Castelli (VV), Delcarro (VV)

GIRONE C