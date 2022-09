Serie D, risultati e marcatori della 4^ giornata di campionato

Come per l'Eccellenza, si è giocato il turno infrasettimanale anche nel campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, il Caldiero è sceso in campo in largo anticipo nel pomeriggio dello scorso sabato, 24 settembre, pareggiando sul campo del Torviscosa: a Zerbato ha risposto Oman nell'1 a 1 finale. Sempre nello stesso girone, il C, si è disputato martedì 27 il derby veronese tra Villafranca e Legnago, che ha visto i biancazzurri riacciuffare i blaugrana agli sgoccioli del recupero, segnando la rete dell'1 a 1 con Rocco dopo il vantaggio firmato Marchetti. Nel match di mercoledì del gruppo B, invece, dopo l'amarezza per i tre punti sfumati negli ultimi minuti in casa del Breno, il Chievo Sona esce dal campo con un altro boccone amaro perdendo 0 a 2 contro il Lumezzane, a segno con Alessandro (su rigore) e Parravicini.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 4^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Chievo Sona - Lumezzane 0-2 | Alessandro rig. (L), Parravicini (L)

GIRONE C