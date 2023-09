Serie D, risultati e marcatori della 4^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nel girone B il Caldiero conquista la terza vittoria di fila, superando 2 a 0 la Tritium. Le reti arrivano entrambe nella ripresa, con Zerbato a sbloccare su assist di Filiciotto e Gobetti di testa su calcio d'angolo a chiudere i conti con la prima rete della carriera in Serie D. Non sorride invece la Clivense, al secondo ko consecutivo in casa: stavolta la sconfitta arriva per mano del Pro Palazzolo, che si è imposto con un poker (1-4).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 4^ giornata di Serie D:

GIRONE B