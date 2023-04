Serie D, risultati e marcatori della 32^ giornata di campionato

Con l'Eccellenza sospesa e la Promozione conclusa, procede invece con le battute finali il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B è un verdetto amaro per il Sona: i rossoblù vincono in rimonta con la Varesina (3-2), ma retrocedono comunque in Eccellenza. Nel gruppo C, termina in parità la sfida tra Caldiero e Cjarlins Muzane (1-1): al gol ospite di Valenti, ha risposto Braga per i gialloverdi, con Zerbato a fallire un calcio di rigore nel corso del primo tempo. Equilibrio anche in Torviscosa-Villafranca, che si dividono la posta in gioco sul 2 a 2: Fornari e Vetere i marcatori blaugrana, Bertoni e Gubellini a segno per i padroni di casa. La capolista Legnago, infine, vince 2 a 1 con il Montecchio Maggiore (grazie a Baradji e Sinani) e ora si ritrova a un solo passo dal sogno di promozione in Serie C.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 32^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Varesina 3-2 | Tedesco (V), Oboe (S), Orellana Cruz (V), Strechie (S), Ferrari (S)

GIRONE C