Serie D, risultati e marcatori della 31^ giornata di campionato

Con l'Eccellenza sospesa e la Promozione conclusa, procede invece con le battute finali il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B il Sona finisce ancora ko: con il Seregno il vantaggio di Perotta regala un'illusione ai rossoblù, che viene presto spezzata dal pareggio di Santonocito dagli undici metri e, nella ripresa, da un'autorete e dal sigillo finale di Silenzi (3-1). Il Villafranca impatta invece 1 a 1 contro il Cartigliano in una partita dai due volti, con Boccalari (su rigore) a replicare a Di Gennaro: se il pareggio mantiene comunque viva la speranza salvezza, le distrazioni difensive costringono i blaugrana a lasciare ancora una volta punti preziosi per strada. Colpi esterni, infine, per le altre due compagini scaligere: la capolista Legnago supera il Cjarlins Muzane grazie alla firma del capitano Rocco (0-1), mentre il Caldiero strappa i tre punti al Levico con il solo penalty realizzato da Battistini (0-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 31^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Seregno - Sona 3-1 | Perotta (SO), Santonocito rig. (SE), Perotta autogol (SE), Silenzi (SE)

GIRONE C