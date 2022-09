Serie D, risultati e marcatori della 3^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, è stato un intenso weekend di campionato anche per la Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nel girone B il Chievo Sona pareggia sul campo del Breno, portando a casa un punto comunque prezioso. I padroni di casa vanno a segno dopo pochi minuti con Mondini, ma la squadra ospite di Zanini non demorde e capovolge il risultato nella ripresa con le reti di Ferrari e Tuzzo; sul finale, tuttavia, il rigore realizzato da Confalonieri fissa il tabellino finale sul 2 a 2. Nel girone C, anche il Caldiero pareggia contro l'Adriese: a Battistini risponde Bonetto nell'1 a 1 definitivo. Riscatto immediato del Legnago, che dopo la recente sconfitta contro l'Union Clodiense batte 1 a 0 il Portogruaro grazie al sigillo siglato nel recupero da Zanetti. Trasferta amara, infine, per il Villafranca, che contro l'Este incassa il primo stop stagionale: per i padovani decisivo l'ex Ambrosiana e Caldiero Moscatelli, a segno con una doppietta (2-0). Ora le squadre torneranno in campo nell'infrasettimanale di mercoledì 28 settembre, con la giornata in programma domenica 25 settembre slittata per motivi elettorali.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 3^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Breno - Chievo Sona 2-2 | Mondini (B), Ferrari (CS), Tuzzo (CS), Confalonieri rig. (B)

GIRONE C