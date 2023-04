Serie D, risultati e marcatori della 29^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B il Sona (attualmente penultimo in classifica) perde e si avvicina sempre più all'incubo retrocessione, uscendo sconfitto dalla trasferta con la Casatese, che si impone per 2 a 0. Nell'anticipo del gruppo C il Caldiero si aggiudica invece di misura il derby scaligero con il Legnago (0-1), strappando i tre punti grazie a una magia su punizione da parte di Baldani. Successo esterno anche del Villafranca, che espugna in rimonta il campo del Montecchio grazie al sigillo definitivo di Malavasi (1-2), guadagnando così tre punti importanti in chiave salvezza.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 29^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Casatese - Sona 2-0 | Pontiggia (C), Comberiati (C)

GIRONE C