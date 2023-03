Serie D, risultati e marcatori della 28^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B ritrova l'attesa vittoria il Sona, ma la strada per la salvezza è ancora molto lunga: la squadra di Zanini supera 2 a 1 il Varese con i gol di Strechie nel primo tempo e Petdji su rigore nella ripresa, intervallati dalla rete del momentaneo pareggio di Ferrario. Nel gruppo C sconfitto invece il Legnago, battuto di misura dal Mestre, che si fa valere grazie al sigillo dagli undici metri di Cardelino (2-1). Finisce di nuovo ko anche il Caldiero, superato 2 a 0 dal Dolomiti Bellunesi, mentre il Villafranca conquista la seconda vittoria consecutiva, imponendosi sul Montebelluna grazie al bis siglato da Marchetti e Martone (2-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 28^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Varese 2-1 | Strechie (S), Ferrario (C), Petdji Tsila rig. (S)

GIRONE C