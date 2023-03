Serie D, risultati e marcatori della 27^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B persiste la situazione critica per il Sona, alla quarta sconfitta consecutiva, ko anche nella trasferta sul campo dell'Alcione (2-0). Nel gruppo C, nuova battuta d'arresto per il Caldiero, superato in casa dall'Este (1-3), mentre il Legnago guadagna un punto dal pareggio con le Dolomiti Bellunesi, andando a segno con Rocco (1-1). Sorride invece il Villafranca, corsaro a Portogruaro, vittorioso per 1 a 3 grazie al tris calato da Leveh (doppietta), accompagnato dall'autogol di Cofini.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 27^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Alcione - Sona 2-0 | Bagatti (A), Palma rig. (A)

GIRONE C