Serie D, risultati e marcatori della 26^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B è terza sconfitta consecutiva per il Sona, battuto 0 a 1 dal Brusaporto (a segno con Cortinovis): per i rossoblù la situazione è sempre più critica in ottica retrocessione. Nel gruppo C, finiscono ko anche tutte le altre compagini scaligere: alla Luparense basta il sigillo di Bussi per superare il Villafranca (0-1 anche qui), mentre il Campodarsego si impone 3 a 1 in rimonta sul Caldiero, in vantaggio con Orfeini, ribaltato dal tris firmato Alluci (doppietta) e Perez. La striscia d'oro del Legnago, infine, si ferma a tredici risultati utili di fila, interrotta dalla Virtus Bolzano, vittoriosa per 2 a 0 contro i biancazzurri.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 26^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Brusaporto 0-1 | Cortinovis (B)

GIRONE C