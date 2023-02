Serie D, risultati e marcatori della 25^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B il Sona incappa nella seconda sconfitta consecutiva, venendo superato 2 a 0 sul campo della Virtus CiseranoBergamo. Nel gruppo C, d'altra parte, sorride il Legnago, che vince invece 2 a 0 grazie alle firme di Gatto (su rigore) e Van Ransbeeck. Pareggio tra Caldiero e Mestre (1-1), mentre Chioggia-Villafranca, dopo essere stata sospesa al 18' del primo tempo, è stata rinviata per il persistere di un forte vento.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 25^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Virtus CiseranoBergamo - Sona 2-0 | Belloli (VC), Panatti (VC)

GIRONE C