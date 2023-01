Serie D, risultati e marcatori della 20^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B il Sona può finalmente tornare a esultare: dopo diverse sconfitte, i rossoblù di Zanini ritrovano infatti la vittoria (che mancava dal 13 novembre scorso) superando 2 a 0 il Breno grazie alle firme di Cargiolli e Ferrari. Nel gruppo C pareggio beffardo per il Legnago, riacciuffato nel recupero dal Portogruaro dopo essere passato in vantaggio conMeneghetti (1-1), mentre è un gran colpo esterno per il Caldiero, che espugna il campo dell'Adriese per merito del bis Battistini-Pimazzoni siglato nel corso della ripresa (0-2). Sconfitta interna, infine, per il Villafranca, battuto di misura dall'Este: agli ospiti basta il sigillo di Menato per lo 0 a 1 finale.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 20^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Breno 2-0 | Cargiolli (S), Ferrari (S)

GIRONE C