Serie D, risultati e marcatori delle partite della 2^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, è stato disputato anche il secondo turno del campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, il Caldiero non riesce ancora a trovare la prima vittoria, pareggiando anche con lo Spinea. I termali, reduci dal netto 3 a 0 infrasettimanale di Coppa Italia ai danni dell'Ambrosiana, passano in vantaggio nel primo tempo con Peli, per poi farsi riprendere nel secondo da Dal Compare per l'1 a 1 finale. Seconda sconfitta consecutiva proprio per l'Ambrosiana, battuta di misura dal Cattolica con il sigillo di Docente. Stesso risultato di 1 a 0 anche tra Sangiuliano e Sona, con gli ospiti che escono battuti dopo il gol partita segnato da Qeros nella ripresa. I ragazzi di mister Damini sono stati di recente eliminati in Coppa dall'Arzignano, che si è imposto per 2 a 1. Crolla il San Martino Speme, che viene sorpreso a livello difensivo dal poker ospite del Campodarsego, in rete con Buratto, Colombi e Prevedello (doppietta). Inutile il bis su rigore concretizzato da Oliboni a cavallo dei due tempi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 2^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sangiuliano City - Sona 1-0 | Qeros (SG)

GIRONE C