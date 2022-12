Serie D, risultati e marcatori della 17^ giornata di campionato

Si è giocato l'ultimo appuntamento dell'anno per il campionato di Serie D, oltre che turno conclusivo dell'andata.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B il Sona chiude con una netta sconfitta casalinga: gli ospiti del Ponte San Pietro si impongono infatti con il punteggio di 0 a 3, andando a segno con Longo, Ruggeri e Capelli. Nel gruppo C, d'altra parte, trasferta positiva per il Caldiero, che batte 0 a 2 la Luparense grazie al bis siglato da Rossi e Pimazzoni. Due pareggi, infine, per le altre due compagini scaligere: tra Levico e Legnago finisce a reti bianche (0-0), mentre il Villafranca impatta 1 a 1 con la Virtus Bolzano: a Fornari replica Cremonini.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 17^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Ponte S. Pietro 0-3 | Longo (P), Ruggeri (P), Capelli (P)

GIRONE C