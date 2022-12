Serie D, risultati e marcatori della 16^ giornata di campionato

Come per l'Eccellenza, procede in questi sgoccioli di anno anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B cade il Sona, reduce da due pareggi a porte inviolate, che questa volta viene rimontato dal Real Calepina dopo il vantaggio rossoblù siglato da Girma (3-1). Nel gruppo C finisce ko il Caldiero, sconfitto 1 a 3 in casa dalla Union Clodiense: Calabrese e la doppietta di Aliu castigano i gialloverdi, a segno con il solo Battistini. Perde anche il Villafranca, superato 2 a 1 dal Campodarsego, mentre vola il Legnago, che si impone 3 a 0 sulla Luparense grazie alle reti di Sambou, Rocco e Gatto.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 16^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Real Calepina - Sona 3-1 Girma (S), Bacchin (RC), Denis (RC), D'Amuri (RC)

GIRONE C