Serie D, risultati e marcatori della 15^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B è un altro pareggio a reti bianche per il Sona, che sul campo della Varesina rimane ancora una volta bloccato sullo 0 a 0 dopo l'analogo punteggio maturato con il Seregno. Nel girone C trasferta amara, invece, per il Caldiero, che cade con il Cjarlins Muzane: i gialloverdi, dopo essere passati in vantaggio con Battistini nel corso del primo tempo, si fanno rimontare nella ripresa incassando le reti di Nunes e Forte, che regalano il 2 a 1 ai padroni di casa. Vittoria esterna entusiasmante per il Legnago, che supera di misura il Montecchio Maggiore: dopo il vantaggio di Sarli, i biancazzurri calano il tris con Rocco, Baradji e Sambou, con i locali ad accorciare le distanze con Visinoni (2-3). Ritrova il successo anche il Villafranca, che batte con un netto 3 a 0 gli avversari del Torviscosa, andando a segno con Leveh e Marchetti (doppietta).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 15^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Varesina - Sona 0-0

GIRONE C