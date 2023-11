Serie D, risultati e marcatori della 11^ giornata di campionato

Si è giocato il turno infrasettimanale nel campionato di Serie D.

Nel girone B, il Caldiero centra il decimo risultato utile consecutivo, pareggiando a reti bianche la gara contro il Ponte San Pietro. Per la Clivense, invece, arriva un passo indietro rispetto all'ultima vittoria: in trasferta contro la Folgore, arriva una bruciante sconfitta sotto a una pioggia incessante. I giocatori di mister Allegretti vanno sotto due volte nel giro di quindici minuti, con Guidone che si fa poi parare da Ravarelli il rigore da lui stesso procurato. Tutti in avanti nel tentativo di accorciare le misure, Silano chiude i giochi in una ripartenza in contropiede. Domenica, 5 novembre, è in programma il derby scaligero tra le due formazioni.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 11^ giornata di Serie D:

GIRONE B