Serie D, risultati e marcatori della 10^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, il Caldiero supera il Crema 1 a 0 e si conferma in vetta alla classifica del girone B. Al Berti decide per i gialloverdi la zampata a inizio ripresa di Gobetti, che regala il nono risultato utile consecutivo e la settima vittoria nelle ultime nove gare. Sorride anche la Clivense, che batte il Legnano con un poker di spessore: nel 4 a 1 finale, vanno a segno Venitucci con una doppietta, Guidone dagli undici metri e Leso, con il solo Rossi a siglare l'acuto per gli ospiti (4-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 10^ giornata di Serie D:

GIRONE B