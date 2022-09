Serie D, risultati e marcatori della 1^ giornata di campionato

È ufficialmente iniziato il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nel girone B parte male il cammino del Chievo Sona, sconfitto 3 a 0 dal Desenzano: a segno per i padroni di casa Goglioni e Bardelloni (doppietta). Nel raggruppamento C, invece, sorridono tutte le squadre scaligere. Il Caldiero rifila un poker al Portograuro, vincendo 4 a 2 grazie al bis di Battistini e alle firme di Baldani e Pimazzoni, con Costa e Alcantara ad accorciare il punteggio per gli ospiti. Colpo fuori casa per il neopromosso Villafranca, che supera 0 a 1 il Dolomiti Bellunesi con il sigillo di Menolli. Sambou, infine, regala i tre punti al Legnago, che batte 2 a 0 il Montebelluna per merito delle reti dell'attaccante gambiano.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 1^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Desenzano Calvina - Chievo Sona 3-0 | Goglino (D), Bardelloni (D), Bardelloni rig. (D)

GIRONE C