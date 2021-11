Serie D, il programma delle partite di 9^ e 11^ giornata di campionato

Nel girone B, Sona in trasferta sul campo della Real Celepina. Nel girone C il Caldiero, rafforzato con l'ingaggio di Cacciatore, affronterà in casa il Montebelluna. Ambrosiana impegnata nella gara esterna con il Dolomiti Bellunesi, mentre per il San Martino Speme si prospetta il match esterno con lo Spinea