Serie D, il programma delle partite della 7^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 6^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Sona del nuovo tecnico Ferrari proverà a risollevare la situazione negativa nella trasferta sul campo dell'Arconatese. Il Caldiero, reduce dal pareggio con la Virtus Bolzano, ospiterà invece il Cartigliano alla ricerca dei tre punti. Buon momento per il Villafranca, in fiducia dopo la vittoria sul Levico, mentre il Legnago è chiamato al riscatto con il Torviscosa dopo il ko incassato dal Cartigliano.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 7^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 16 OTTOBRE, ore 15.00: Arconatese - Sona (direttore di gara Cortese di Bologna)

GIRONE C