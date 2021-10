Serie D, il programma delle partite di 6^ e 8^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, il Sona è reduce dal turno infrasettimanale del girone B valido per la settima giornata, match in trasferta pareggiato 2 a 2 col Franciacorta. Ora la formazione rossoblù cercherà di allungare ancora la serie positiva di risultati, soprattutto tra le mura amiche, dando battaglia alla Virtus Ciserano Bergamo.

Per quanto riguarda le altre partite, in programma sempre alle ore 15 di domenica 24 ottobre, nel girone C Ambrosiana e Caldiero saranno impegnati nelle rispettive trasferte di Union Clodiense e Arzignano; la neopromossa San Martino Speme, d'altra parte, sarà l'unica compagine locale a giocare sul campo di casa, dove ospiterà il Dolomiti Bellunesi.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 6^ e 8^ giornata:

GIRONE B - 8^ giornata

DOMENICA 24 OTTOBRE, ore 15.00: Sona - Virtus Ciserano Bergamo (direttore di gara Giovanni Castellano di Nichelino)

GIRONE C - 6^ giornata