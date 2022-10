Serie D, il programma delle partite della 5^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la quarta giornata, per le squadre è già il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Sona è reduce dalla sconfitta nel match infrasettimanale giocato in casa col Lumezzane, e ora proverà a rifarsi in trasferta sul campo del Villa Valle. Altro derby in vista per il Villafranca che, dopo il fresco pareggio col Legnago, sarà ospitato dal Caldiero per un'altra sfida tutta scaligera. Lo stesso Legnago, invece, attende l'Adriese tra le mura amiche.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 5^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 2 OTTOBRE, ore 15.00: Villa Valle - Sona (direttore di gara Alessandro Gervasi di Cosenza)

GIRONE C