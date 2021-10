Serie D, il programma delle partite di 5^ e 6^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, il Sona è reduce dal quinto turno del girone B, match casalingo dal quale è uscito vittorioso per 2 a 1 sulla Folgore Caratese.

Nel girone C, l'Ambrosiana ospiterà il Campodarsego. I rossoneri sono reduci dal successo esterno per 2 a 0 nella sfida della provincia contro la neopromossa San Martino Speme, che sarà invece impegnata in un altro derby tutto veronese sul campo del Caldiero, sconfitto 3 a 1 nella trasferta di Levico Terme.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 5^ e 6^ giornata:

GIRONE B - 6^ giornata

DOMENICA 17 OTTOBRE, ore 15.00: Vis Nova Giussano - Sona (direttore di gara Felipe Salvatorie Viapiana di Catanzaro)

GIRONE C - 5^ giornata