Serie D, il programma delle partite di 4^ e 5^ giornata di campionato

Nel girone B, il Sona è reduce dal turno infrasettimanale e nel weekend ospita il Folgore Caratese. Nel girone C trasferta per il Caldiero, impegnato sul campo del Levico Terme. Chiude il gruppo il derby tutto veronese tra San Martino Speme e Ambrosiana

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, il Sona è reduce dal turno infrasettimanale del girone B valido per la quarta giornata, match dal quale è uscito sconfitto 3 a 1 col Legnano.

Nel girone C, il Caldiero sarà ospitato dal Levico Terme. I gialloverdi si sono imposti sul Cattolica nella prima vittoria stagionale, e sono stati di recente abbinati al Montebelluna nella sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Nell'altra partita del gruppo, sempre domenica 10 ottobre alle ore 15, si affronteranno San Martino Speme e Ambrosiana in un derby tutto veronese.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 4^ e 5^ giornata:

GIRONE B - 5^ giornata

DOMENICA 10 OTTOBRE, ore 15.00: Sona - Folgore Caratese (direttore di gara Carlo Esposito di Napoli)

GIRONE C - 4^ giornata