Serie D, il programma delle partite della 34^ giornata di campionato

Il campionato di Serie D è pronto a emettere i verdetti definitivi.

Domani, domenica 7 maggio, alle ore 15 si giocheranno le partite dell'ultima giornata dei gironi B e C, raggruppamenti che coinvolgono le quattro formazioni veronesi della categoria.

Nel girone B il già retrocesso Sona chiuderà il proprio percorso sul campo del Ponte San Pietro: dopo il pareggio casalingo con la Real Calepina, i ragazzi di mister Zanini cercheranno comunque di onorare il campionato anche nell'ultima trasferta a disposizione.

Nel girone C, discorso totalmente diverso per il Villafranca: per i blaugrana, infatti, si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti della trasferta di Bolzano dopo lo stop interno con il Campodarsego. 33 i punti in classifica della compagine scaligera, attualmente quindicesima, che andrà a caccia di punti utili a raggiungere la miglior posizione possibile in vista dei playout per il mantenimento di una categoria conquistata nella scorsa stagione. Sono quattro le possibili strade che la squadra di Spinale potrà imboccare: i playout in casa solo nel caso in cui arrivasse una vittoria con contemporaneo mancato successo del Torviscosa, i playout in trasferta con una tra Torviscosa, Montecchio Maggiore o Dolomiti Bellunesi che potrebbero arrivare con una fitta rete di risultati, un eventuale spareggio per accedere ai playout nel caso in cui si dovessere chiudere al penultimo posto al pari di Montebelluna e Portogruaro, e infine lo spettro della retrocessione diretta che permane. Il Legnago, d'altra parte, ha festeggiato la promozione e ora si prepara ad accogliere i tifosi al Sandrini per celebrare tutti insieme la Serie C nell'ininfluente sfida con il Levico. Ormai tranquillo anche il Caldiero, che dopo la salvezza raggiunta già da tempo, proverà a chiudere in bellezza di fronte al proprio pubblico con la Luparense.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 34^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 7 MAGGIO, ore 15: Ponte San Pietro - Sona (direttore di gara Ubaldi di Fermo)

GIRONE C