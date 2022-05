Serie D, il programma delle partite di 34^ e 38^ giornata di campionato

Il campionato di Serie D è pronto ad emettere i verdetti definitivi.

Domenica 15 maggio, alle ore 16, si giocheranno le partite dell'ultima giornata dei gironi B e C, raggruppamenti che coinvolgono le quattro formazioni veronesi partecipanti.

Nel girone B il Sona si gioca la salvezza sul campo del Desenzano Calvina: ai rossoblù di Damini servirà almeno un punto (oppure sperare in un mancato successo del Caravaggio con la Castellanzese) per l'aritmetica certezza di rimanere nella categoria senza dover passare dai play-out.

Nel girone C, anche l'Ambrosiana è in lotta per non retrocedere, e ha perciò bisogno di ottenere un risultato positivo nella sfida casalinga con la Luparense. Più sereno il Caldiero, consapevole di aver sfumato i play-off dopo la sconfitta rimediata a Mestre, che ospita in tranquillità il Cjarlins Muzane. Stesso discorso per il San Martino Speme, già retrocesso, impegnato nella trasferta di Este.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 34^ e 38^ giornata:

GIRONE B - 38^ giornata

DOMENICA 15 MAGGIO, ore 16: Desenzano Calvina - Sona (direttore di gara Giovanni Castellano di Nichelino)

GIRONE C - 34^ giornata