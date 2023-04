Serie D, il programma delle partite della 33^ giornata di campionato

Con l'Eccellenza pronta a ripartire e la Promozione conclusa, prosegue con il penultimo turno il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 32^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Sona, nonostante il successo sulla Varesina, è già matematicamente retrocesso: i rossoblù, comunque, cercheranno di onorare il campionato nelle ultime due uscite, prima della quale prevista in casa con il Real Calepina. Nel gruppo C, d'altra parte, manca un solo punto per la vittoria finale alla capolista Legnago, vittoriosa di misura sul Montecchio, che ora si appresta ad affrontare la trasferta sul campo della Luparense. Dopo il pareggio interno rimediato con il Cjarlins Muzane, il Caldiero sarà invece impegnato a Chioggia con l'Union Clodiense, mentre il Villafranca, che arriva dal pari col Torviscosa, si accinge a ospitare il Campodarsego.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 33^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 30 APRILE, ore 15: Sona - Real Calepina (direttore di gara Zini di Udine)

GIRONE C