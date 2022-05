Serie D, il programma delle partite di 33^ e 37^ giornata di campionato

Domenica 8 maggio scendono in campo le squadre del campionato di Serie D per giocare la 33^ giornata del girone C e la 37^ del B.

Delle quattro formazioni veronesi, nel girone B il Sona arriva dal successo in rimonta nella sfida esterna con la Brianza Olginatese, preparandosi ora ad ospitare il Brusaporto.

Nel girone C, Cacciatore ha conquistato i primi tre punti sulla panchina del Caldiero, vincendo di misura sul Delta Porto Tolle; adesso per i gialloverdi è in programma la trasferta di Mestre. L'Ambrosiana, reduce da una bella striscia positiva, proverà ad alimentare il buon momento ripetendosi anche col Levico dopo il trionfo sullo Spinea. Il già retrocesso San Martino Speme, infine, attende la Union Clodiense dopo il ko rimediato sul campo dell'Adriese.

Attenzione all'orario delle partite: d'ora in avanti, e fino al termine della stagione, il fischio d'inizio è stato fissato alle 16.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 33^ e 37^ giornata:

GIRONE B - 37^ giornata

DOMENICA 8 MAGGIO, ore 16: Sona - Brusaporto (direttore di gara Costantino Cardella di Torre del Greco)

GIRONE C - 33^ giornata