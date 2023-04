Serie D, il programma delle partite della 32^ giornata di campionato

Con l'Eccellenza sospesa e la Promozione conclusa, prosegue invece con le battute finali il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 31^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. A tre turni dal termine, la situazione rimane davvero complicata per il Sona, penultimo nel gruppo B a 22 punti e reduce dalla sconfitta col Seregno: per i rossoblù, ora, in programma la sfida interna con il Varesina. Nel gruppo C, d'altra parte, viaggia sempre forte la capolista Legnago, vittoriosa di misura sul Cjarlins Muzane, che ora si appresta a ospitare il Montecchio. Tranquillo a metà classifica e sicuro della salvezza il Caldiero, impegnato al Berti proprio con il Cjarlins Muzane dopo il successo sul Levico, mentre per il Villafranca, che arriva dal pari col Cartigliano, si prospetta la trasferta sul campo del Torviscosa.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 32^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 23 APRILE, ore 15: Sona - Varesina (direttore di gara Sciolti di Lecce)

GIRONE C