Serie D, il programma delle partite di 32^ e 36^ giornata di campionato

Mancano solo 270' al termine della stagione regolare dei gironi B e C della Serie D, che domenica 1° maggio alle 15 giocheranno la 32^ (per gli organici a diciotto squadre) e 36^ giornata (per quelli a venti).

Delle quattro formazioni veronesi, nel girone B il Sona è reduce dal netto ko infrasettimanale rimediato in casa col Breno, e ora si prepara ad affrontare la trasferta sul campo della Brianza Olginatese.

Nel girone C, il Caldiero ha bisogno di ritrovarsi dopo due sconfitte consecutive contro Adriese e Dolomiti Bellunesi. Il nuovo tecnico gialloverde Cacciatore, squalificato quattro giornate, è ancora alla ricerca della prima vittoria della sua gestione: i termali ci proveranno con il Delta Porto Tolle. L'Ambrosiana, dopo l'importante colpo esterno col Cjarlins Muzane, punta a conquistare altri punti salvezza con lo Spinea. Sfida all'Adriese per il San Martino Speme, già retrocesso matematicamente nonostante il recente successo ottenuto sul Cattolica.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 32^ e 36^ giornata:

GIRONE B - 36^ giornata

DOMENICA 1 MAGGIO, ore 15: Brianza Olginatese - Sona (direttore di gara Enrico Cappai di Cagliari)

GIRONE C - 32^ giornata