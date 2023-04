Serie D, il programma delle partite della 31^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 30^ giornata nell'infrasettimanale prepasquale, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Sona ha riacceso le speranze grazie alla vittoria con la Caronnese, ma ora per i rossoblù serviranno punti anche nella trasferta con il Seregno per poter continuare ad ambire alla salvezza. Il Legnago, reduce invece dal successo esterno con l'Este, è ora atteso dal Cjarlins Muzane, mentre dopo il pareggio col Montecchio il Caldiero sarà impegnato sul campo del Levico. Il Villafranca, infine, proverà a riscattarsi dalla sconfitta con l'Adriese nella sfida interna con il Cartigliano.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 31^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 16 APRILE, ore 15: Seregno - Sona (direttore di gara Mascolo di Castellammare di Stabia)

GIRONE C