Serie D, il programma delle partite di 31^ e 35^ giornata di campionato

Dopo le gare del weekend, torna già in campo la Serie D con il turno infrasettimanale.

Delle quattro formazioni veronesi, nel girone B il Sona è partito bene all'insegna del Damini-bis con la vittoria in extremis sul Ponte San Pietro. Ora i rossoblù si apprestano ad ospitare il Breno, in un match che potrebbe garantire altri punti importanti in chiave salvezza.

Nel girone C, il tecnico esordiente Cacciatore va a caccia del primo successo sulla panchina del Caldiero, reduce dal ko di misura ad Adria: l'occasione giusta potrebbe essere nella sfida casalinga prevista contro il Dolomiti Bellunesi. L'Ambrosiana, dopo il pareggio col Mestre, proverà a mettere a segno un colpo in trasferta sul campo del Cjarlins Muzane. Situazione analoga per il San Martino Speme, reduce anch'esso da un pari con l'Arzignano, e impegnato nella gara esterna a Cattolica.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 31^ e 35^ giornata:

GIRONE B - 35^ giornata

MERCOLEDÌ 27 APRILE, ore 15: Sona - Breno (direttore di gara Andrea Valentini di La Spezia)

GIRONE C - 31^ giornata