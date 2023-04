Serie D, il programma delle partite della 30^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 29^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nell'infrasettimanale prepasquale.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. In occasione del turno programmato per domani, giovedì 6 aprile, nel girone B il Sona ospita la Caronnese, mentre nel gruppo C il Villafranca attende l'Adriese e il Caldiero aspetta il Montecchio. Trasferta, invece, per il Legnago: i biancazzurri saranno impegnati sul campo dell'Este.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 30^ giornata:

GIRONE B

GIOVEDÌ 6 APRILE, ore 15: Sona - Caronnese (direttore di gara Zoppi di Firenze)

GIRONE C