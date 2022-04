Serie D, il programma delle partite di 30^ e 34^ giornata di campionato

Dopo la sosta per le festività di Pasqua, scende di nuovo in campo la Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, nel girone B il Sona è tornato nelle mani di Filippo Damini dopo le dimissioni di Vincenzo Cogliandro. All'attuale tecnico, richiamato dopo l'esonero, spetta ora il compito di guidare la squadra (reduce dal ko con la Casatese) verso la salvezza: il primo step è rappresentato dalla trasferta di Ponte San Pietro.

Anche nel girone C si è registrato un cambio in panchina: Tommaso Chiecchi è stato infatti esonerato dal Caldiero dopo la sconfitta nel derby con l'Ambrosiana, e al suo posto la dirigenza gialloverde ha promosso il giocatore Fabrizio Cacciatore nel nuovo ruolo di allenatore. Il suo debutto è previsto ad Adria, nell'anticipo sul campo dell'Adriese. Anticipo di sabato anche per la stessa Ambrosiana, che ospiterà invece il Mestre; discorso analogo per il San Martino Speme, che attenderà invece l'Arzignano dopo la caduta con la Luparense.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 30^ e 34^ giornata:

GIRONE B - 34^ giornata

DOMENICA 24 APRILE, ore 15: Ponte San Pietro - Sona (direttore di gara Leonardo Leorsini di Terni)

GIRONE C - 30^ giornata