Serie D, il programma delle partite della 3^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la seconda giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Chievo Sona proverà a proseguire il buon momento dopo la vittoria conquistata con la Folgore Caratese, tentando di imporsi anche sul campo del Breno. Trasferta in casa dell'Este per il Villafranca, reduce dal successo sul Mestre, mentre il Caldiero cerca riscatto di fronte all'Adriese dopo la sconfitta col Montebelluna. Chiude il gruppo C il Legnago, pronto a ospitare il Portogruaro a seguito del ko di misura maturato contro la Union Clodiense. La FIGC ha disposto che, in occasione di tutte le gare in programma nel fine settimana, verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito la Regione Marche.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 3^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 18 SETTEMBRE, ore 15.00: Breno - Chievo Sona (direttore di gara Federico Muccignato di Pordenone)

GIRONE C