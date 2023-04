Serie D, il programma delle partite della 29^ giornata di campionato

Torna il campionato di Serie D dopo la sosta per gli impegni della Rappresentativa alla Viareggio Cup.

Ormai archiviata la 28^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Dopo la vittoria ritrovata in casa con il Varese, il Sona proverà a cercare conferme anche lontano dal proprio campo: l'appuntamento è nella trasferta prevista con la Casatese. Nel gruppo C il Villafranca sarà invece ospite dell'Adriese, forte del successo conquistato con il Montebelluna. I fari di questo turno, però, sono tutti rivolti all'anticipo di oggi, sabato 1 aprile, nel derby scaligero che vedrà affrontarsi Legnago e Caldiero.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 29^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 2 APRILE, ore 15: Casatese - Sona (direttore di gara Aronne di Roma)

GIRONE C